Москва, , 06:42 — REGNUM Случаи роста цен на продовольствие в России проверит Генеральная прокуратура РФ, после чего будет вынесено решение об обоснованности такого повышения, сообщает пресс-служба ведомства.

Деятельность Генпрокуратуры затронет все регионы РФ. В ведомстве отметили, что все факты необоснованного роста стоимости продуктов питания не останутся без внимания.

«При выявлении нарушений будет обеспечено решительное и принципиальное реагирование на случаи необоснованного роста цен на продовольственную продукцию и жесткое пресечение картельных сговоров», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в Генпрокуратуре отметили, что прокурорам российских регионов дано поручение усилить контроль за законами в области ценообразования.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что в России наметился быстрый рост цен на базовые продукты питания. При этом глава государства добавил, что повышение нельзя объяснить пандемией.

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