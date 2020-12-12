Красногорск, , 06:18 — REGNUM Возможность посетить вечеринки или корпоративы в кафе, барах и ресторанах в Московской области с 31 декабря по 10 января будет только у тех, кто предоставит справку об отрицательном тесте на COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Тесты должны быть проведены не ранее чем за три дня до посещения мероприятия. Для остальных категорий посетителей таких заведений справка не потребуется. Власти также ввели запрет на развлекательные мероприятия с 23:00 до 6:00. Это ограничение продлится до 20 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова заявила, что вакцинация жителей Подмосковья начнется с 15 декабря.

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