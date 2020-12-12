Никосия, , 06:16 — REGNUM С острова Кипр на родину после прекращения авиационного сообщения из-за пандемии нового коронавируса вывозными авиарейсами было эвакуировано 1270 российских граждан. Об этом посол России на Кипре Станислав Осадчий 11 декабря сообщил на ежегодной Страновой конференции соотечественников, прошедшей в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Никосии.

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«Главный лозунг для нас был: «Мы своих не бросаем». И силами нашего посольства совместно с кризисным штабом МИД России было организовано 17 вывозных рейсов, на которых мы настаивали, и они осуществились. Ими на родину было возвращено 1270 наших соотечественников», — рассказал глава дипломатического представительства.

Особенно непросто «в условиях закрытых границ и полного локдауна» было доставить к рейсам тех граждан, которые оказались в северной части Кипра, отделённой буферной зоной. Их оказалось порядка 250 человек.

По словам Осадчего, в самый трудный начальный период пандемии, когда в связи с отменой авиасообщений многие российские туристы застряли на острове практически без средств к существованию, «в полной мере проявились лучшие качества русского характера: способность мобилизоваться в трудную минуту, готовность к взаимопомощи и взаимовыручке». Всем потерпевшим оказывалась материальная помощь, откликнулись многие проживающие на Кипре соотечественники, большую роль сыграл РЦНК.

Как сообщало ИА REGNUM, действие программы субсидирования российских авиакомпаний за выполнение вывозных рейсов во время пандемии коронавируса продлено до середины декабря.

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