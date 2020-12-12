Вашингтон, , 05:49 — REGNUM Вакцину против коронавирусной инфекции производства компаний Pfizer и BioNTech одобрило для использования управление по вопросам качества продуктов питания и медикаментов США, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

По их данным, процедура сертификации препарата проходила в ускоренном порядке в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Издание предполагает, что после решения регулятора в ближайшие дни начнется массовая вакцинация граждан США против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря эксперты управления по санитарному контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовали одобрить вакцину Pfizer для использования в стране. В пользу такого решения высказались 17 экспертов, против — четыре.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты посоветовали властям США одобрить вакцину Pfizer от COVID-19