Токио, , 05:37 — REGNUM Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии впервые разрешило продажу в стране генно-модифицированных (ГМО) продуктов питания — помидоров. Об этом 12 декабря сообщает телеканал NHK.

По информации ведомства, экспертная комиссия минздрава убедилась в том, что предложенные Университетом Цукубы и компанией Sanatech Seed томаты не содержат генов, которые бы отсутствовали в обычных помидорах. В них с помощью генного конструирования удалось увеличить объём аминокислот, которые понижают кровяное давление.

Напомним, что закон, разрешающий продажу ГМО продуктов питания после получения соответствующего одобрения, был принят в Японии в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Аргентины разрешило коммерческое производство генетически модифицированной пшеницы, которая обладает повышенной устойчивостью к засухе.

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