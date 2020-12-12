Вашингтон, , 05:13 — REGNUM Неполадки в работе социальной сети Instagram отмечают пользователи в ряде стран мира, сообщается на сайте Downdetector, на котором ведется мониторинг за интернет-ресурсами.

Больше всего сообщений о проблемах поступает от жителей Великобритании, Венгрии, Италии, Франции и Польши. Кроме того, сбой также затронул США, Бразилию и Аргентину.

Около 60% пользователей пожаловались на затруднения с просмотром новостной ленты. Остальные столкнулись с проблемами с открытием истории и размещением публикаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря произошел сбой в работе сервисов Google.

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