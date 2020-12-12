Москва, , 05:16 — REGNUM В субботу, 12 декабря, в Москве будет малооблачно, без осадков, местами гололедица. Температура воздуха −7… −5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 13 декабря в Москве облачно, небольшой снег. Температура воздуха −10… −8 °C.

Ветер юго-восточный 2−7 м/с, ночью усиление до 5−10 м/с. Атмосферное давление 758 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −10… −5 °C днём и −12… −7 °C ночью.

В воскресенье, 13 декабря, днём в столице ожидается −6… −4 °C. По области −8… −3 °C. Ночью в регионе ожидается −9… −4 °C. Облачно, небольшой снег.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время в восточной части европейской России ожидается аномально холодная погода, а в Татарии будет на 17 градусов ниже нормы.

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