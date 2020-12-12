Улан-Удэ, , 05:17 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 224 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 22 030. Об этом утром 12 декабря сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 12 070 случаев заражения (55% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались три пациента с COVID-19 (всего умерли 502 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1823 больных. На амбулаторном лечении находятся 1833 человека, наблюдаются 6929 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 17 872 (+389) человека.

В реанимации остаются 100 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 55 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 69,5% — из 2622 перепрофилированных коек заняты 1823.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

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