Сеул, , 04:29 — REGNUM В Южной Корее выявили рекордное с начала пандемии число заражённых коронавирусом нового типа — 950 человек, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Отмечается, что 928 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что впервые с начала пандемии COVID-19 число выявленных пациентов за одни сутки достигло 950. При этом всего за 1 день произошел резкий скачок заболеваемости: сутками ранее в республике подтвердили 689 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 41 736. Также за 11 декабря в республике скончались еще шестеро пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами болезней, вызванных новым коронавирусом, стали 578 человек.