Москва, , 04:25 — REGNUM В России в 2020 году в восемь раз уменьшилось число выявленных нарушений содержания генно-модифицированных организмов (ГМО) в продуктах и соответствующей маркировки. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Так, в 2019 году выявлены нарушения в 0,04% проб (генно-модифицированные компоненты составляли более 0,9%, а маркировка отсутствовала). В 2020 году доля таких проб снизилась в восемь раз и составила 0,005%», — говорится в сообщении.

По мнению Роспотребнадзора, это свидетельствует о более ответственном подходе производителей «к соблюдению требований законодательства в части обязательной маркировки ГМО». Отмечается, что ведомство регулярно проводит широкомасштабные исследования продуктов на содержание ГМО и соответствующую маркировку.

Напомним, что в России маркировка (крупным шрифтом) на продукте обязательна при содержании ГМ-компонентов более 0,9% от состава. В Новой Зеландии и Австралии аналогичная маркировка наносится при 1% ГМ-компонентов, в Японии и Канаде — при 5%. В США отсутствуют требования об обязательной маркировке продуктов с ГМО.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ обсудит законопроекты об улучшенной («зелёной») сельскохозяйственной продукции.

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