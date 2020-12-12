Любляна, , 04:29 — REGNUM В Словении 11 декабря за последние 24 часа, согласно 6 453 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 1 813 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 49 человек скончались. 196 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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Согласно новым официальным данным, правительство Словении 11 декабря ограничения, принятые в конце октября, включающие в себя закрытие муниципальных границ, комендантский час и запрет на собрания и другие меры, будут продлены на следующей неделе.

В Словении около 92 000 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано около 2 100 смертельных случая.