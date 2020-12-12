Ватикан, , 03:47 — REGNUM Рождественскую ель 28 метров высотой установили на площади Святого Петра в Ватикане, передает телеканал NHK.

Сообщается, что обычно церемония зажигания огней на ели сопровождается большим числом зрителей на площади, однако в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции действовали ограничения. Ожидается, что рождественская месса папы римского будет проходить в онлайн-формате в связи с риском распространения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее папа Франциск I перенес начало мессы Навечерия Рождества на 4,5 часа раньше обычного. Вместо 00:00 25 декабря месса будет проходить с 19:30. Это связано с ограничениями, введенными властями Италии, в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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