Берн, , 03:38 — REGNUM Сумма в $4,3 млрд срочно необходима Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для приобретения доз вакцины от COVID-19 для особо нуждающихся стран. Об этом заявил глава этой международной структуры Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга.

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По его словам, ВОЗ испытывает нехватку средств на резервирование и закупку препаратов. При этом Гебрейесус уточнил, что в настоящий момент в резерве находятся около 1 млрд доз трех вакцин-кандидатов, которые планируется предоставить 189 странам в рамках международного механизма COVAX.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что уровень смертности от осложнений при COVID-19 за полтора месяца вырос в мире на 60%, а в европейских странах — на 100%.

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