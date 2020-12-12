Красноярск, , 03:53 — REGNUM В субботу, 12 декабря, в Красноярске будет облачно, без осадков, температура воздуха −14… −12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:20 на Театральной площади было — 16 °C.

Ночью с 12 на 13 декабря ожидается до — 16 °C. Небольшой кратковременный снег.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с. Давление — 749 мм рт. ст.

В воскресенье, 13 декабря, в Красноярске до — 11 °C днём и около — 12 °C ночью. Облачно, временами небольшой снег.

В понедельник, 14 декабря, в Красноярске ожидается до — 8 °C днём. Ночью — до — 9 °C. Облачно, снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 12 декабря в Туруханском районе ожидается сильный южный ветер на порывах до 15−20 м/с, метель. На севере и востоке центральных районов местами до −35… −30 °C, на севере местами до — 40 °C. На юге Таймырского муниципального района ожидается очень сильный южный ветер, на порывах до 22−27 м/с, местами сильный снег, метель.