Подгорица, , 05:17 — REGNUM В Черногории 11 декабря за последние 24 часа, согласно 1 550 проведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 381 новых случаев коронавирусной инфекции, еще 3 человека скончалиось. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

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11 декабря в институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 3 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 68 лет, а самому младшему 46 год.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 40 546, а количество скончавшихся составляет 569 человек с начала 2020 года.