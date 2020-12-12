Сараево, , 04:26 — REGNUM В Боснии и Герцеговине 10 декабря за последние 24 часа, согласно 3 360 проведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 940 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 37 человек скончалось. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

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Заражение было подтверждено у 566 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 346 жителей Республики Сербской. В округе Брчко зафиксировано 28 новых случаев заражения COVID-19.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 98 000 случаев заражения коронавирусом.