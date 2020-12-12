Сургут, Югра, , 01:42 — REGNUM Руководство Сургутского государственного педагогического университета (ХМАО) решило провести зимнюю сессию студентов в смешанном очно-дистанционном формате, сообщает «СургутИнформ — ТВ».

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"Очно студенты сдадут те экзамены, программа которых предполагает выполнение практической работы. В остальных случаях экзамены пройдут с применением дистанционных образовательных технологий», — поясняют в СурГУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился не отменять зимнюю сессию в вузах страны, переведя её в дистанционный формат. Он также отметил, что около 37% российских высших учебных заведений и их филиалов на сегодня полностью перешли на дистанционное обучение в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции.