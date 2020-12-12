Скопье, , 06:17 — REGNUM В пятницу, 11 декабря, комиссия по защите и безопасности парламента Северной Македонии одобрила предложение о введении режима кризисной ситуации еще на полгода, то есть до 30 июня 2021 года.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в поддержку продления режима высказались все депутаты комиссии, однако часть из них выступает за внесение некоторых поправок, которые позволят определить точно, какие ресурсы должны быть задействованы в период действия режима кризисной ситуации.

Поскольку мнения разделились, окончательно вопрос будет решен на пленарном заседании парламента.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Северной Македонии продолжает оставаться тяжелой. Каждый день погибает 30−40 пациентов с COVID-19, и такой высокий для страны с населением в два миллиона человек уровень смертности держится уже месяц.

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