Багдад, , 01:21 — REGNUM В Ираке за прошедшие сутки выявили рекордно низкое с середины июня число зараженных коронавирусом нового типа — 1347 человек, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По ее данным, с середины июня 2020 года в стране ежедневно выявлялось от 2 до 5 тыс. зараженных ежедневно. Всего с начала пандемии в Ираке подтвердили 572 600 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.

Также за 11 декабря в республике скончались 23 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число жертв осложнений, вызванных новым коронавирусом, в Ираке достигло 12 549 человек. Выздороветь от коронавирусной инфекции в стране уже смогли 503 897 человек.