Вашингтон, , 01:22 — REGNUM В мире на сегодняшний день подтверждено более 70 млн случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это следует из данных, опубликованных 12 декабря американским Университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором мировой медицинской статистики.

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По данным на 00:40 мск, в мире выявлено 70 000 538 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Число умерших среди пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 1 590 323 человека.

В наибольшей степени от коронавируса пострадали США (15 758 661 заразившийся, 294 056 умерших), Индия (9 796 769, 142 186) и Бразилия (6 781 799, 179 765).

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что смертность от COVID-19 за последние полтора месяца текущего года увеличилась на 60% по всему миру, а в Европе — на 100%.

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