Лондон, , 23:59 — REGNUM На территории Британии за сутки было выявлено более 21 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 11 декабря правительство страны.

По информации британского кабмина, за сутки число заражений коронавирусом выросло на 21 672.

С учетом этих данных, всего в Британии с начала пандемии выявлено 1 809 455 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Британии регулярно заявляет о новом пике эпидемии коронавируса в стране и ужесточает карантинные ограничения.

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