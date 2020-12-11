Приштина, , 23:19 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 11 декабря сообщили, что за сутки в результате исследования 1775 образцов в крае выявили 590 носителя коронавируса. Ещё 696 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 45 594 случая заражения коронавирусом. 32 498 пациента уже здоровы. 1174 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 13 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 11 922 человека.

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С пятницы, 13 ноября, Косово разделено на три зоны в соответствии с тяжестью эпидемиологической ситуации. Приштина оказалась в «красной» зоне, где были введены самые строгие ограничения — с 19:00 до 05:00 действует комендантский час.

Мэр Приштины Шпенд Ахмети 26 октября заявил, что ожидает катастрофы уже через неделю. И его предсказание оказалось верным. Косово продержалось дольше, чем соседние Албания и Северная Македония, где коронавирус бьет «рекорды» уже третью неделю подряд, однако теперь ситуация начала стремительно ухудшаться и в крае. На данный момент число ежедневно выявляемых случаев превысило семьсот и приближается к тысяче, а смертность уже давно превысила отметку десять человек в сутки.

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