Москва, , 22:35 — REGNUM Главная новогодняя ель России доставлена в Московский Кремль, передаёт вечером 11 декабря агентство «Москва».

Сообщается, что ель была доставлена на грузовике на Соборную площадь Кремля, где позднее будет установлена.

Как передавало ИА REGNUM, в этом году главная новогодняя ёлка страны была выбрана в подмосковном Наро-Фоминском лесничестве. Возраст дерева составляет 96 лет, высота его ствола — около 25 метров, а размах нижних ветвей — порядка 10 метров.

К выбору ёлки были привлечены специалисты управления делами президента России и представителя правительства Московской области.

Напомним, ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что никаких специальных массовых мероприятий в новогодние праздники в городе организовывать не планируется.

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