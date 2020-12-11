Москва, , 21:44 — REGNUM В Театре российской армии прошел финал лиги КВН движения «Юнармия», победители смогут принять участие в телевизионном шоу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Команды упражнялись в остроумии в дух конкурсах — Приветствие и СТЭМ со звездой. Гостями финала стали певица Полина Гагарина, актёр Дмитрий Хрусталёв, капитан команды КВН «Борцы» Юсиф Юсифов и актер Алексей Маклаков. За ходом юмористического соревнования также наблюдал начальник главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Андрей Картаполов.

Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия» создано по инициативе Минобороны и объединило уже более 730 тысяч детей и подростков по всей России. Основная цель организации — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.