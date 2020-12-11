Женева, Швейцария, , 21:43 — REGNUM Смертность от COVID-19 за последние полтора месяца текущего года увеличилась на 60% по всему миру, а в Европе — на 100%, заявила 11 декабря на брифинге руководитель подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Парижанин в медицинской маске Jeanne Menjoulet

По ее словам, процент смертности растет по всему миру, но в некоторых странах Европы отмечается снижение числа новых случаев заражения.

При этом, отметила Мария Ван Керкхове, в Европе смертность от последствий заражения коронавирусом выросла почти на 100%.

«В то время как во многих странах Европы наблюдается снижение числа заражений, по всему миру растет процент смертности. За последние шесть недель рост был на 60%», — сказала она.

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