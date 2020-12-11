Нижний Новгород, , 21:01 — REGNUM В указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области внесены изменения, уточняющие часы работы учреждений общественного питания, бань и саун 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Так, учреждения сферы общепита 31 декабря смогут работать только до 19:00 мск. Открыться 1 января кафе и рестораны смогут в 8:00. Причем не будет работать также места общественного питания, расположенные в санаториях, домах (базах) отдыха, гостиницах других объектах размещения. В указанные часы общепит смоет работать только в формате «навынос».

Кроме того, с 19:00 31 декабря до 8 утра 1 января будут закрыты бани и сауны.

Ограничения распространяются только на новогоднюю ночь, в дальнейшем общепит сможет работать до 24:00 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 декабря в области выявили 495 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 499 новых носителях SARS-CoV-2, что стало очередным «рекордным» приростом зараженных с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 59 831 случая. Всего выздоровели с начала пандемии 53 386 нижегородцев. Общее число жертв COVID-19 достигло 1335 человек.

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