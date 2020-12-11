Анкара, , 20:48 — REGNUM В Турции за прошедшие сутки умерло 226 пациентов с диагнозом COVID-19, что является наибольшим числом суточных смертей в стране с начала пандемии, сообщает минздрав страны.

При этом ведомство также сообщило, что за сутки в стране было выявлено 32 106 новых случаев заражения коронавирусом.

С учетом этих данных с начала пандемии в Турции выявлено 1 780 673 случая заражения, из которых 15 977 привели к смертельному исходу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделает себе прививку от коронавируса сразу же после старта вакцинации в стране.

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