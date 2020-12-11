жене, , 20:45 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 406 454 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 68 845 368. Такие данные приводит 11 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 7176 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 570 304.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 385 477 выявленных случаях инфицирования и 6171 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.

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