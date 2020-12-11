Москва, , 23:18 — REGNUM Тверской районный суд Москвы разрешил государственным органам не давать ответов по существу на обращения рядовых граждан. Об этом по итогам рассмотрения одного из дел рассказал ИА REGNUM истец Григорий Туринцев.

«Мой сын обратился в Генеральную прокуратуру с жалобой на сотрудников Министерства просвещения РФ за ответ не по существу обращения. Генеральная прокуратура отказалась принимать меры в отношении чиновников из Министерства просвещения РФ, и сын обратился в суд с жалобой на определение. Суть определения — «несогласие с содержанием ответа на обращение — не является основанием для привлечения сотрудников Минпроса к ответственности». 27 августа 2020 года мы обратились в суд с жалобой», — рассказал Туринцев.

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По его словам, за почти четыре месяца Тверской суд Москвы даже не поменял карточку дела, обозначив несовершеннолетнего «привлекаемым лицом» и указав Генеральную прокуратуру как третье лицо: «Также в карточке дела так и не было указано ничего о принятии жалобы. Две недели назад мы с удивлением узнали, что жалоба всё-таки будет рассмотрена. ФССП нас не пускали в здание, поскольку в информационной системе не было никаких данных о рассмотрении в этот день… В итоге решили рассматривать, а не откладывать в долгий ящик».

Туринцев отметил, что, по словам судьи, «у суда нет оснований не доверять выводам Генеральной прокуратуры», а «содержание ответов сотрудников государственных органов не имеет правового значения»: «Если вдруг теперь на конкретно поставленный вопрос госорган отвечает «Потому что гладиолус!», не важно. Главное, чтобы этот ответ был рождён в течение 30 дней, и не более. А содержание ответа — это история оценочная и не имеющая никакого правового значения».

Напомним, уже несколько месяцев Туринцевы добиваются правды в вопросе отмены заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 учебного года.

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