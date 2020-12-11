Рим, , 19:35 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 11 декабря, в Италии умерли 63 387 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 761 (днем ранее — на 887), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Пандемия коронавируса в Италии Russian.news.cn

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Выздоровели 1 052 163 человека, за сутки этот показатель увеличился на 24 169 (днем ранее — на 30 099).

Число подтвержденных носителей выросло на 18 727 (днем ранее — на 16 999). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 805 873 — 3% населения страны. В настоящее время заражены 690 323 человека — на 6204 меньше, чем днем ранее.