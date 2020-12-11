Берёзовский, Свердловская область, , 19:31 — REGNUM В Берёзовском Свердловской области педагог художественной школы стал фигурантом уголовного дела по факту насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, заявление против него подала мать подростка. Отметим, часть местных жителей, в том числе и бывшие ученики, не поверили в виновность педагога. В социальных сетях начался флешмоб в его защиту.

Отметим, ранее за сексуальное преступление против девочек был осуждён один из местных журналистов. Сам он до последнего отрицал свою вину. Кроме того, в Верхней Пышме из-за оговора со стороны двух девочек погиб отец двоих детей. Пьяная компания устроила над ним самосуд.

Также добавим, что осенью в Челябинске семилетняя девочка заявила своим родителям о том, что на неё якобы напал некий мужчина. Те обратились в полицию, и стражи порядка установили, что она соврала, чтобы избежать наказания за сломанный самокат.