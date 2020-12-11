Милан, Италия, , 19:11 — REGNUM Власти крупнейших городов Италии начали украшать населенные пункты к Рождеству, передают местные СМИ в пятницу, 11 декабря.

Устанавливать ёлки на центральных площадях и украшать улицы гирляндами начали в Милане, Риме, Турине и целом ряде других городов.

Ранее высказывались предположения, что из-за экономического кризиса и строгих карантинных мер, введенных на период праздников, украшать города не будут, однако в итоге было принято другое решение.

Ранее правительство Италии ввело запрет на перемещение между регионами в период с 21 декабря по 6 января, а также запретило покидать те населенные пункты, где граждане в тот момент будут находиться, на Рождество (25 и 26 декабря) и Новый год (31 декабря и 1 января). Ограничения не распространяются на тех, кто возвращается домой.