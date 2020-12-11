Неаполь, Италия, , 19:01 — REGNUM Нужно «набраться смелости и признать», что Рождество и Новый год в 2020 году «не существуют», заявил в пятницу, 11 декабря, губернатор итальянской провинции Кампанья (Неаполь) Винченцо Де Лука.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Если к вопросу подойти как-то иначе и праздновать Рождество и Новый год как обычно, это будет «игра с будущим нашей страны» и движение «навстречу катастрофе» с новым резким ростом числа зараженных, считает губернатор.

Ранее правительство Италии ввело запрет на перемещение между регионами в период с 21 декабря по 6 января, а также запретило покидать те населенные пункты, где граждане в тот момент будут находиться, на Рождество (25 и 26 декабря) и Новый год (31 декабря и 1 января). Ограничения не распространяются на тех, кто возвращается домой.

По данным на 10 декабря, в Италии умерли 62 626 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 887 (днем ранее — на 499). Выздоровели 1 027 994 человека, за сутки этот показатель увеличился на 30 099 (днем ранее — на 39 266).Число подтвержденных носителей выросло на 16 999 (днем ранее — на 12 756). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 787 147 — почти 3% населения страны. В настоящее время заражены 696 527 человек — на 13 988 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами.