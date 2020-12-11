Москва, 11 декабря 2020, 19:20 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин 16 декабря 2020 года выступит с ежегодным отчетом перед законодательным собранием столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал 11 декабря депутат Московской городской думы Евгений Ступин (КПРФ).

Московская городская дума
Московская городская дума
Mos.ru

По его словам, как и год назад, количество вопросов парламентариев к главе города будет ограничено тремя от каждой фракции и депутатского объединения.

Мероприятие пройдёт в дистанционном формате.

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