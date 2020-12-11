Подгорица, , 18:45 — REGNUM Посольство Германии в Черногории пожертвовало 98 200 евро Институту общественного здравоохранения на закупку реагентов и оборудования для ПЦР-тестирования, а также для экспресс-тестов на антигены.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

В институте заявляют, что их связывает долгое и успешное сотрудничество с посольством Германии в Черногории, которое особенно активизировалось во время эпидемии коронавируса.

Подтверждением этих отношений, по их словам, является пожертвование в размере 98 200 евро, предназначенное для закупки реагентов и оборудования для ПЦР-тестирования, а также для экспресс-тестов на антигены. Пожертвование, по их словам, повысит доступность тестирования на новый коронавирус как в Институте общественного здравоохранения, так и в учреждениях социальной помощи.