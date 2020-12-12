Москва, , 09:20 — REGNUM 14 декабря в Москве начинается молодежный онлайн-марафон «Ты в Москве». Об этом сообщила заместитель мэры столицы Наталья Сергунина.

Марафон, в рамках которого предусмотрено около 800 различных мероприятий, будет идти 10 дней в социальной сети «ВКонтакте». За это время для участников будет организована специальная программа, благодаря которой они смогут задать вопросы профессионалам из разных сфер, а также узнать, как повысить личную эффективность и добиваться поставленных целей. Школьникам расскажут, на что обратить внимание при выборе вуза, а студентов научат использовать полученные в университете навыки во взрослой жизни.

«Участников ждет насыщенная образовательная, деловая и культурная программа от городских молодежных проектов. Профориентация и начало карьеры, развитие надпрофессиональных навыков, здоровый образ жизни — вот лишь некоторые темы предстоящего марафона. Их ребята определяли сами», — рассказала Сергунина.

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