Подгорица, , 18:34 — REGNUM В Черногории начал работу центр помощи женщинам, пострадавших от насилия, имеющих зависимость от наркотиков.

Здесь оказывают помощь и наркозависимым женщинам и тем, кто подвергся насилию со стороны партнера-наркомана.

Исполнительный директор центра Йован Булаич отмчает, что насилие в семье и злоупотребление психоактивными веществами — сложные проблемы. Хотя употребление психоактивных веществ и домашнее насилие тесно взаимосвязаны, службы поддержки и помощи для наркоманов и услуги для женщин, ставших жертвами насилия, обычно не взаимосвязаны.

«После подробного анализа ситуации в сфере злоупотребления и наркотиками и длительного плодотворного сотрудничества с горячей линией SOS Никшич, центр запустил службу поддержки женщин, которые стали жертвами домашнего насилия, злоупотребляли наркотиками или были зависимы от них», — говорится в сообщении центра.