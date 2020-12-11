Тамбов, , 18:33 — REGNUM В администрации Тамбовской области прошла торжественная церемония вручения государственных наград России, благодарностей президента РФ, региональных наград и памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Награды вручил губернатор Тамбовщины Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Тамбовчанам вручили государственные награды Tambov.gov.ru

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Глава региона наградил 46 человек. Он поздравил всех участников церемонии и поблагодарил за работу на благо области и всей страны.

«Мы живем в очень сложное время. Но благодаря таким трудолюбивым, самоотверженным людям, как вы, благодаря нашей сплоченности, нацеленности на результат, Россия всегда выходила из трудных ситуаций с честью и достоинством. Мы обязательно будем выше обстоятельств и победим», — сказал Александр Никитин.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, орденом Пирогова награждены 11 тамбовских медиков. Орден Пирогова — это новая государственная награда, которая была учреждена в июне 2020 года. Еще 17 тамбовских медиков за свой труд получили благодарность президента России.

За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе» грамотой и памятной медалью награждены восемь добровольцев.

«Волонтеры личным примером доказали свою готовность прийти на помощь в трудную минуту. Благодаря акции «Мы Вместе» волонтерство и взаимопомощь стали нормой нашей жизни», — сказал Александр Никитин.

Кроме того, указом президента России за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден глава Староюрьевского района Сергей Чиркин.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента Российской Федерации объявлена руководителю управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской области — главному государственному регистратору региона Николаю Ельцову.

Также региональными премиями отмечены тамбовчане, которые добились наивысших показателей в профессиональной деятельности.