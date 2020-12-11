Санкт-Петербург, , 18:30 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказал официальные соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Николая Иванова.

Николай Иванов в роли Ивана Савельева Цитата из к/ф «Вечный зов». Реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков. 1973. СССР

Напомним, актер умер 11 декабря после продолжительной болезни в возрасте 77 лет. Всенародную известность ему принесла сыгранная еще в молодости роль Ивана Савельева (Ваньши) в многосерийном художественном фильме «Вечный зов», ставшем классикой отечественного телевизионного кинематографа.

«Этот замечательный артист сыграл ряд ярких, запоминающихся ролей в кинематографе. Каждый из фильмов с его участием стал отражением целой эпохи в жизни нашей страны», — отметил губернатор Санкт-Петербурга.

Он напомнил, что вся жизнь Николая Иванова была связана с Театром юных зрителей им. А. А. Брянцева, где более полувека он был одним из ведущих актеров, без остатка отдавая себя служению театру.

«Память о Николае Николаевиче Иванове сохранится в наших сердцах, как навсегда с нами останутся созданные им образы, в которые он вложил частичку своей души», — заявил Александр Беглов.

За годы работы в ТЮЗе Николай Иванов сыграл около 150 ролей: Борис Годунов и Самозванец («Борис Годунов» А. С. Пушкина), Клаверов («Тени» М. Е. Салтыкова-Щедрина), Иван («Конек-Горбунок» П. Ершова), Горацио («Гамлет» В. Шекспира), Господин Пеперминт («Неделя, полная суббот» П. Маара), Мельник («Русалка» А. С. Пушкина), Злодей («Звездный талер» М. Шебель по мотивам сказок братьев Гримм), Джон Пендлетон («Поллианна» Ю. Лоттина по повести Э. Портер), Дикой («Гроза»), Александр Егорович Ванюшин («Дети Ванюшина») и многие другие.

Телезрителям, помимо «Вечного зова», артист запомнился по роли сподвижника Петра I Фёдора Апраксина в телефильме «Россия молодая».

Дата и место прощания с артистом станут известны позднее.

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