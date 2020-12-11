Вашингтон, , 18:23 — REGNUM За последние сутки в США выявлено более 224 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 11 декабря университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в стране.

По данным университета, за прошедшие 24 часа на территории США зафиксировано 224 452 новых случаев заражения.

За тот же период скончались 2768 человек с диагнозом COVID-19.

C учетом этих данных, в США на сегодняшний день выявлено 15,6 млн случаев заражения коронавирусом, скончались от последствий заражения более 292 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире зарегистрировано почти 69 млн случаев заражения коронавирусом, умершими от COVID-19 признаны свыше 1,5 млн пациентов.

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