Москва, , 18:24 — REGNUM Проблема с ростом страдающих ожирением людей в России сравнима с пандемией. Об этом 11 декабря заявил генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов на пресс-конференции в Москве.

Основанием резкого роста числа людей с ожирением стало отсутствие привычки у жителей России следить за количеством принимаемой пищи и её качественными характеристиками, считает эксперт. Причем эта проблема в большей степени характерна для мужчин, в то время как женщины больше следят за своей фигурой.

«Если говорить об ожирении, то это сейчас действительно пандемия настоящая, и особенно это касается мужчин. Если у женщин уровень ожирения хоть и возрос по сравнению с первым десятилетием, то это не более чем на 10−15%, а у мужчин это трехкратное увеличение», — рассказал Бойцов.

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