Киев, , 18:20 — REGNUM Главную новогоднюю елку Украины в центре Киева украсили шляпой, потому что она «символизирует сказку и ориентирована на детей».

Об этом заявил представитель проекта Folk Ukraine, который выступает организатором праздничного городка, Игорь Добруцкий в комментарии «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент в РФ), материал опубликован сегодня, 11 декабря.

ИА REGNUM напоминает, что целый ряд экспертов восприняли такой вариант новогодней ели крайне критически. В частности, по мнению политтехнолога Владимира Грановского, таким образом совершена грубая провокация и попытка дискредитации одного из важнейших христианских событий — Рождества Христова.

Добруцкий пожаловался на то, что люди «забыли классику и традиции».

«На елке всегда были лесные герои, шишки, желуди, грибочки. Сейчас в это тяжелое время как раз нужна сказка. Потому что с этим COVID-19 все очень напуганы, а хочется чего-то счастливого и веселого», — подчеркнул он.

Массовую критику в адрес шляпы и праздничного городка в целом связывают с тем, что украинцы сейчас находятся в напряжении из-за пандемии, экономических вызовов, безработицы — и сбрасывают негатив в социальные сети.

Добруцкий также заявил, что последние 7 лет новогодне-рождественские зоны в Киеве ставили за средства бизнеса и меценатов — и этот год не исключение — однако никаких подробностей не сообщил.