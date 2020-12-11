Москва, , 18:13 — REGNUM На территории Москвы в период с 2010 по 2020 год было высажено около 800 тысяч деревьев и более 8,5 миллиона кустарников. Об этом сообщается на официальном портале правительства и мэра столицы.

При этом в 2020 году в городе высадили свыше 70 тысяч новых деревьев и около 1,3 млн кустарников. Растения не только высаживают во дворах, парках и улицах, но и делают из них живые изгороди.

Как отметил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, чаще всего в городе высаживают липу, рябину или клен, а самым популярным кустарником оказался кизильник.

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