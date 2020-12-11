Санкт-Петербург, , 18:07 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге остается напряженной. За прошедшую неделю в городе был госпитализирован 5661 больной с COVID-19 или подозрением на него, что на 3,6% больше, чем за предыдущую неделю. В городе осталось немногим более 7% свободных профильных коек. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Койки в больнице Дарья Драй © ИА REGNUM

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В Смольном отметили, что на минувшей неделе четыре дня подряд устанавливались рекорды по числу госпитализаций: так, за 8 декабря в больницы поступили 933 пациента, что является абсолютным историческим максимумом за две волны пандемии.

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«На сегодняшний день в городе развернута 11 151 койка под COVID-19 и пневмонии, свободны 7,5% коек», — уточнили в Смольном.

Комитет по здравоохранению планирует до конца 2020 года развернуть еще 1977 профильных коек.

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Кроме того, городские власти объявили, что будут контролировать работу лабораторий, которые обязаны в течение 48 часов предоставлять результаты анализов. Помимо этого, в ближайшее время гражданам будет предоставлена возможность вызвать врача на дом при симптомах коронавирусной инфекции по единому номеру 122.

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Вместе с тем районы продолжают обеспечивать пациентов с симптомами коронавирусной инфекции препаратами, закупленными за счет федерального бюджета. По данным комздрава, законтрактовано 97% выделенных средств, а ту или иную лекарственную схему получил 18 921 пациент.

«Лекарства выписываются исключительно при наличии показаний к их применению и не выдаются при бессимптомных формах COVID-19», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, за 10 декабря в Петербурге было зафиксировано 3779 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии подтверждено 166 942 случая заражения. От COVID-19 скончались 6178 человек. Выздоровели 94 188 человек.

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