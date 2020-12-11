Москва, , 18:03 — REGNUM Уровень дорожных заторов в Москве составляет девять баллов из десяти возможных. Информация об этом размещена в сервисе Яндекс.Пробки.

При этом сервис прогнозирует, что ближе к ночи ситуация на дорогах столицы улучшится.

Согласно прогнозу, в период с 18:00 до 20:00 уровень пробок на дорогах города опустится до восьми баллов. С 20:00 показатели выйдут в «желтую» зону и составят от шести до четырёх баллов. После 22:00, по оценке приложения, проблема с загруженностью дорог будет решена, показатель уровня пробок выйдет в «зеленую зону» и опустится до двух баллов.

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