Нижний Новгород, , 17:54 — REGNUM В последнее время жители Нижегородской области стали чаще выражать возмущение по поводу задержек при получении результатов тестов на коронавирус. Об этом заявила заместитель главного санитарного врача региона Наталья Садыкова, пишет «NN.ru».

Лаборатория Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

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Она отметила, что анализы на SARS-CoV-2 и COVID-19 в лабораториях обрабатываются в течение 48 часов, но срок доставки проб до самих лабораторий составляет от одних до пяти суток.

Также представитель Роспотребнадзора рассказала о том, почему граждане зачастую получают ложноотрицательные или ложноположительные результаты тестов на коронавирус.

По ее словам, это происходит из-за неправильного отбора материалов из полостей рта и носа пациентов.

То есть, если специалист берет мазок у крыльев носа или изо рта — возле зубов, то тест покажет неверный результат.

Поэтому, подчеркивает Садыкова, пробу у взрослых людей нужно брать из обоих носовых входов на глубине 5 — 6 сантиметров, а у детей — на глубине 2 — 3 сантиметров. Еще один мазок берется через рот — с миндалин.