Ярославль, 11 декабря 2020, 17:51 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ, устанавливающий выходной день 31 декабря. Сообщение об этом появилось на официальных страницах Миронова в социальных сетях.
До этого было объявлено голосование о том, стоит ли делать последний день года нерабочим. 92% ярославцев выступили «за». Выходной не будет дополнительным. Ярославцам придётся отработать его в субботу.
31 декабря нерабочим днём объявили и в ряде других регионов России.
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