Ярославль, , 17:51 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ, устанавливающий выходной день 31 декабря. Сообщение об этом появилось на официальных страницах Миронова в социальных сетях.

Новый год в Ярославле Yarregion.ru

До этого было объявлено голосование о том, стоит ли делать последний день года нерабочим. 92% ярославцев выступили «за». Выходной не будет дополнительным. Ярославцам придётся отработать его в субботу.

«Подписал указ о переносе рабочего дня 31 декабря на 26 декабря для всех работников государственных учреждений и госслужащих. Всем остальным организациям на территории области рекомендую также перенести рабочий день 31 декабря на субботу 26 декабря», — написал Дмитрий Миронов.

31 декабря нерабочим днём объявили и в ряде других регионов России.

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