Браззавиль, , 17:49 — REGNUM На Африканском континенте за последние сутки выявлено 38 246 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 657 больных COVID-19. Об этом сообщает 11 декабря региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего в Африке выявлено уже 2 323 860 человек, инфицированных коронавирусом, подтверждён 55 141 летальный случай.

ЮАР, Эфиопия, Кения, Алжир и Нигерия лидируют среди стран региона по распространению заболевания.