Архангельск, , 17:45 — REGNUM В Архангельской области вакцинировать от COVID-19 будут в семи учреждениях. Об этом на брифинге заявила замминистра здравоохранения региона Татьяна Русинова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«У нас есть разнарядка по семи медицинским учреждениям, которые будут осуществлять прививку: Архангельская городская клиническая поликлиника №1, Северодвинская городская клиническая больница №2, а также Котласская ЦГБ, Новодвинская ЦГБ, Няндомская ЦРБ, Плесецкая ЦРБ и Вельская ЦРБ», — сказала Русинова.

Она также сообщила, что накануне область получила 200 доз вакцины. Всего д конца года в регион будет поставлено 945 доз.

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Записаться на прививку все желающие могут через медицинские учреждения. Однако в первую очередь вакцину получат те, кто работает с большим числом людей, медики, учителя и лица, страдающие хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Архангельской области было выявлено 405 случаев COVID-19.