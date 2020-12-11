Архангельск, 11 декабря 2020, 17:45 — REGNUM В Архангельской области вакцинировать от COVID-19 будут в семи учреждениях. Об этом на брифинге заявила замминистра здравоохранения региона Татьяна Русинова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Она также сообщила, что накануне область получила 200 доз вакцины. Всего д конца года в регион будет поставлено 945 доз.
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Записаться на прививку все желающие могут через медицинские учреждения. Однако в первую очередь вакцину получат те, кто работает с большим числом людей, медики, учителя и лица, страдающие хроническими заболеваниями.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Архангельской области было выявлено 405 случаев COVID-19.