Калуга, , 17:57 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 161 человека за последние сутки, сообщает 11 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне в регионе было зарегистрировано 157 подтверждённых случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 17 тыс. 674 человек, 959 человек находятся на лечении, 16 тыс. 591 человек выздоровел, 124 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (210), в Обнинске (121), в Кировском районе (68) и в Боровском районе (62).

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